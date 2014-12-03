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    Глава КИСИ: В плане интеграционных проектов наиболее активны Казахстан, Турция и Азербайджан

    Казахстан строит на Каспии новый порт Курык, из которого грузы будут перевозиться в Азербайджан

    Астана. 3 декабря. REPORT.AZ/ "В плане интеграционных проектов среди тюркских стран наиболее активны Казахстан, Турция и Азербайджан".

    Об этом Report сообщил глава Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Ерлан Карин.

    По его словам, Казахстан в настоящее время реализует планы по превращению страны в мост между Востоком и Западом: "Как вы знаете, нашим самым крупным портом на Каспии является Актау, который также служит для перевозки грузов на Запад. В этом плане для нас важен Азербайджан. Казахстан строит новый порт Курык на Каспии, из которого будут перевозиться грузы в Азербайджан, Грузию и Турцию". 

    В этом плане Е.Карин отметил роль проекта Баку-Тбилиси-Карс. Е.Карин также сообщил, что 2 декабря состоялось открытие 900 километровой железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. По его словам, этот проект был реализован за счет собственных ресурсов стран-участниц. Он также добавил, что "этот проект выведет центральноазиатский регион из блокады".

    Глава КИСИ также отметил, что было бы хорошо, если бы и другие тюркские страны присоединились к этим транспортным проектам. 

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