Глава ИВ: Необходима новая стратегия развития Баку

"Баку является одним из самых красивых городов в мире, и необходимо разработать новую стратегию развития столицы, призванную сохранить эту красоту".

Как сообщает Report, об этом глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов заявил на пленуме "Развитие градостроительства в Баку" при совместной организации правления Союза архитекторов и Государственного комитета по архитектуре и градостроительству.

"Сегодня разрабатывается генеральный план Баку. Быстрое развитие иногда создает проблемы. Очень важно решить их, определить потребности", - сказал он.