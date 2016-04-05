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    Глава исполнительной власти: Подача электроэнергии в села Агдама восстановлена

    Только в одном селе не удалось восстановить электроснабжение

    Агдам. 5 апреля. REPORT.AZ/ Восстановлена подача электроэнергии в 10 из 11 сел, оставшихся без света в результате взрыва электрической подстанции на территории села Гарадаглы Агдамского района.

    Об этом в заявлении Report сообщил глава исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов. 

    По его словам, только в одном селе не удалось восстановить электроснабжение: "Это село периодически подвергается обстрелу армянами, поэтому сотрудники ОАО "Азеришыг" не могут приблизиться к нему". 

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