Глава исполнительной власти: Подача электроэнергии в села Агдама восстановлена

Агдам. 5 апреля. REPORT.AZ/ Восстановлена подача электроэнергии в 10 из 11 сел, оставшихся без света в результате взрыва электрической подстанции на территории села Гарадаглы Агдамского района.

Об этом в заявлении Report сообщил глава исполнительной власти Агдамского района Рагуб Мамедов.

По его словам, только в одном селе не удалось восстановить электроснабжение: "Это село периодически подвергается обстрелу армянами, поэтому сотрудники ОАО "Азеришыг" не могут приблизиться к нему".