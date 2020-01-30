Глава ГТК: "Азербайджан создаст цифровой транзитный коридор" - ИНТЕРВЬЮ

Эксклюзивное интервью Информационного агентства Report с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым:

- Как известно, таможенные органы перечислили в госбюджет страны больше прогнозируемых средств. За счет каких дополнительных ресурсов это удалось?

- В прогнозе на 2019 год был предусмотрен показатель 3 миллиарда 702 миллиона манатов, однако фактически было собрано и перечислено в госбюджет таможенных платежей на сумму 4 миллиарда 408 миллионов манатов, что превышает прогноз на 706,6 миллиона манатов. Таким образом, годовое бюджетное обязательство было выполнено на 119,1%. Это было достигнуто, главным образом, благодаря обеспечению прозрачности, усилению борьбы с "теневой экономикой", упрощению таможенных процедур и принятию иных мер. Во многом этому способствовали правильное определение в соответствии с "Законом Азербайджанской Республики о таможенном тарифе" таможенной стоимости импортируемых товаров, повышение качества таможенно-налогового администрирования и принятые меры по улучшению конкурентной среды.

- В этом году бюджетный прогноз для ГТК определен на уровне 4 млрд манатов. Какие шаги намерен предпринять Госкомитет для исполнения прогноза? Иными словами, какие предложения направлены в Кабинет министров?

- В конце 2019 года ГТК направил в Кабинет министров законопроект "О внесении поправок в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин Азербайджанской Республики, утвержденную постановлением Кабинета министров № 500 от 17 ноября 2017 года". Предложенные поправки были приняты и утверждены, после чего в соответствии с постановлением Кабмина № 463 от 3 декабря 2019 года срок действия специфических ставок таможенных пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной продукции и строительных товаров был продлен на год.

Согласно постановлению Кабинета министров №471 от 10 декабря 2019 года в целях создания в стране благоприятных условий для развития автомобильной промышленности были снижены ставки ввозной таможенной пошлины на импорт запчастей.

Согласно постановлению Кабинета министров № 477 от 17 декабря 2019 года, в целях удовлетворения потребностей местного производства в сырье, ставки ввозных таможенных пошлин на ряд товаров были снижены с 15 до 0 процентов. Кроме того, согласно указанному постановлению отменены вывозные таможенные пошлины на некоторые виды изделий из черных металлов, классифицированных в 72-й товарной группе товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

- В начале прошлого года была сдана в эксплуатацию пропускная система "Зеленый коридор". Каких результатов удалось достичь в этой сфере? Сколько компаний получили разрешение на прохождение грузов и транспортных средств по "Зеленому коридору"? Какие меры предусмотрены в этом году для большего упрощения данной процедуры?

- В соответствии с рекомендациями Всемирной таможенной организации и передовым международным опытом в целях формирования среди участников внешней торговли культуры добровольного соблюдения таможенного законодательства, более гибкого и прозрачного осуществления таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств с 1 февраля 2019 года была внедрена система "Зеленый коридор".

За получением разрешения на постоянное пользование системой обратились 599 участников внешней торговли. 530 из них было выдано разрешение, о чем каждый из заявителей получил соответствующее уведомление.

На долю участников "Зеленого коридора" приходится 8 миллиардов долларов годовой внешнеэкономической деятельности. В процентном эквиваленте доля "Зеленого коридора " в общем объеме импорта составляет 25%, а экспорта - 27%. Хотелось бы особо отметить, что внедрение данной системы стало важнейшей мерой, предпринятой в стране в сфере импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции. Доля "Зеленого коридора" в импорте сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет 55%, а в экспорте - 62,5%, что по сути, является не только показателем повышения экспортного потенциала страны, но в то же время создает благоприятные условия для более быстрой и качественной доставки азербайджанской продукции на зарубежные рынки и повышает ее конкурентоспособность.

Как известно, развитие ненефтяного сектора в стране является приоритетным направлением, определенным президентом страны, и призвано стать основным источником экономического роста. В связи с этим доля системы "Зеленый коридор" в экспорте ненефтяной продукции в текущем году составляет 50%, и этот показатель продолжает расти.

- Каковы главные приоритеты Государственного таможенного комитета в нынешнем году?

- Определены приоритетные направления регулирования таможенных тарифов на предстоящие годы и меры по каждому направлению. Это меры по осуществлению таможенных платежей, таможенно-тарифному регулированию и контролю за льготами на импортные товары, правильное определение таможенной стоимости товаров и страны-производителя, правильная классификация кодов импортируемых товаров, расширение оборота, привлекаемого к таможенным налогам и сборам (с учетом деятельности субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства, а также за исключением импортируемого в страну сырья), оптимизация налогов и таможенных тарифов на автотранспортные средства, используемые в грузо- и пассажироперевозках.

В соответствии с поставленными целями мы рассчитываем перевыполнять годовые бюджетные обязательства, достичь благоприятных возможностей для дальнейшей активизации деятельности субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства путем оптимизации налоговых и таможенных тарифов, усовершенствовать принцип "единого окна", путем реконструкции действующей пограничной и логистической инфраструктуры создать благоприятные условия для участников внешней торговли и пассажиров при пересечении границы и т.д.

Одной из основных мер является создание цифрового транзитного коридора через проходящие по территории нашей страны международные транспортные коридоры. Для достижения этой цели ведется работа с соседними странами - основными транзитерами.

Одним из основных направлений является запланированный в нынешнем году запуск услуги Web Transit. Эта услуга позволит ускорить переход транзитных товаров через границу, благодаря электронному декларированию товаров, то есть позволит избежать дополнительных потерь времени в процессе таможенного оформления на таможенно-пропускных пунктах Азербайджана и ускорит транзитные перевозки, что в свою очередь, превратит нашу страну в один из наиболее выгодных транзитных узлов международной торговли.

В то же время предусматривается приобретение и установка современных систем контроля для обеспечения ускоренного прохождения людей, товаров и транспортных средств и предотвращения контрабанды.

Планируется также реконструкция информационно-коммуникационной системы ГТК с учетом передовых технологий, внедрение "Системы упрощения таможенного оформления", которая позволит участникам внешней торговли осуществлять таможенное оформление без посещения таможенных органов, а также создание для участников внешней торговли Персональных кабинетов, предусматривающих оказание 30 электронных услуг, и поэтапное внедрение этих услуг посредством мобильного приложения Smart Customs.

В то же время ведутся работы по запуску "Статистического портала", где будет аккумулироваться таможенная статистика.

- Как известно, в системе таможенного контроля в Азербайджане началось внедрение технологий "блокчейн". Какие области охватывают эти системы? Какие меры претворяются в жизнь, и планируется ли постепенный пересмотр кадровой политики, каковы планы Комитета на этот счет? Что планируется предпринять в нынешнем году?

- В июне 2019 года между Государственным таможенным комитетом и IBM было подписано соглашение о присоединении к платформе Tradelens, действующей по принципу блокчейна.

Общая цифровая платформа IBM и Maersk TradeLens объединяет более половины участников контейнерных грузоперевозок по всему миру. Уже завершена интеграция Единой автоматизированной системой управления в платформу Tradelens. Это позволяет за 30-50 дней до доставки груза, отслеживать контейнеры, транспортируемые в Азербайджан компанией Maersk и заблаговременно оценивать риски, когда контейнеры уже в пути. Благодаря данной системе мы видим в блокчейне документ о загрузке в контейнеры и получаем подтверждение о том, что документ не подвергся изменениям.

В 2020 году планируется организовать пилотные перевозки с одной из отечественных экспортных компаний по технологии блокчейн. Таким образом, все участники цепочки поставок будут обмениваться данными через блокчейн Hyperledger Fabric.

Более того, Государственный таможенный комитет предложил делиться посредством технологии блокчейн документами, необходимыми для таможенных процедур в странах ГУАМ. Уже внедрена пилотная программа по обмену данных с грузинской стороной через две различные платформы. В тестовом режиме успешно завершен обмен информации посредством Ethereum и hyperledger.