Глава государства: Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов

"Наши экономические показатели одни из лучших в мире. За 10 месяцев экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить это с показателями своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане составляет 7 процентов. Сравнит

"Наши экономические показатели одни из лучших в мире. За 10 месяцев экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить это с показателями своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане составляет 7 процентов. Сравните это со своей страной. Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов. Сравните и это".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"У нас нет серьезных социальных проблем. Что касается COVID-19, то Всемирная организация здравоохранения ставит Азербайджан в пример. Мы оказали поддержку более 30 странам – финансовую, гуманитарную поддержку. Наша экономика стабильна. Наша экономика устойчива. Чтобы скрыть какие-то внутренние проблемы, необходимости начинать войну, как вы сказали, нет. Это так у противоположной стороны. В отвлечении внимания нуждается Армения, которая в настоящее время полностью погрязла в экономических и социальных проблемах. Лидера ведущей оппозиционной партии бросил в тюрьму премьер-министр Армении. Он преследует двух экс-президентов", - отметил Президент.