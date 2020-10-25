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Report Georgia

Глава государства: Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов

Глава государства: Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов "Наши экономические показатели одни из лучших в мире. За 10 месяцев экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить это с показателями своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане составляет 7 процентов. Сравнит
Инфраструктура
25 октября 2020 г. 15:31
Глава государства: Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов
Президент Ильхам Алиев

"Наши экономические показатели одни из лучших в мире. За 10 месяцев экономический спад составил менее 4 процентов. Вы можете сравнить это с показателями своей страны или европейских стран. Уровень безработицы в Азербайджане составляет 7 процентов. Сравните это со своей страной. Уровень бедности в Азербайджане составляет 5 процентов. Сравните и это".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

"У нас нет серьезных социальных проблем. Что касается COVID-19, то Всемирная организация здравоохранения ставит Азербайджан в пример. Мы оказали поддержку более 30 странам – финансовую, гуманитарную поддержку. Наша экономика стабильна. Наша экономика устойчива. Чтобы скрыть какие-то внутренние проблемы, необходимости начинать войну, как вы сказали, нет. Это так у противоположной стороны. В отвлечении внимания нуждается Армения, которая в настоящее время полностью погрязла в экономических и социальных проблемах. Лидера ведущей оппозиционной партии бросил в тюрьму премьер-министр Армении. Он преследует двух экс-президентов", - отметил Президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 5 faizdir”

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