Глава государства: Рост в нашей неэнергетической промышленности превысил 13 процентов

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/116bae0eeb1834dfcd0da459965f76f9/f27817f3-6c2b-44cd-bbac-1d1e764085f9_292.jpg

"Что касается вопроса, связанного с кибербезопасностью, то мы обсуждали его и раньше. Как мы ранее обсуждали и как я отметил, основная цель в повестке дня новых реформ заключается в повышении валового внутреннего продукта, открытии рабочих мест и использовании для этого инновационных технологий".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании.

"В нынешних условиях коронавируса, как я отметил ранее, эти вопросы очень важны, так как валовому внутреннему продукту, можно сказать, всех стран нанесен ущерб. Вместе с тем, за четыре месяца нынешнего года рост валового внутреннего продукта у нас составил 0,2 процента. Однако мы понимаем, что в следующем месяце, вполне вероятно, понизится и этот показатель. В промышленном секторе дела обстоят лучше. Рост в нашей неэнергетической промышленности превысил 13 процентов. Однако, конечно, коронавирус наносит удар по валовому внутреннему продукту и рабочим местам. Естественно, мы подсчитаем рост безработицы. Но для ее предотвращения мы задействовали очень серьезный экономический и социальный пакет в объеме 2 миллиардов евро. Мы делаем это для того, чтобы защитить людей, потерявших работу в полностью закрытых сегодня отраслях экономики. К примеру, туризм. В настоящее время он находится на нуле. Словом, эти вопросы сегодня представляют наибольшее значение. Считаю, что мы направим внимание на это", - отметил Глава государства.