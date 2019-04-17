Глава государства: Есть очень хорошие перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в транспортной сфере

«Есть очень хорошие перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в транспортной сфере».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью информационному агентству Китая "Синьхуа".

“В ходе моего визита в Китай в 2015 году были подписаны многие важные документы. Среди них был и подписанный между двумя странами Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания «Экономического пояса Шелкового пути». Азербайджан полностью поддерживает инициативу Китая «Один пояс, один путь». Есть очень хорошие перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в транспортной сфере. Мы вкладываем инвестиции в модернизацию нашей железнодорожной инфраструктуры. В мае прошлого года мы сдали в эксплуатацию на Каспийском море новый международный порт, грузоперевалочная способность которого составляет 15 миллионов тонн. При необходимости его возможности могут быть увеличены до 25 миллионов тонн. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азию и Европу, является кратчайшим транспортным маршрутом для грузоперевозок из Китая в Европу и обратно. В 2018 году по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 19 поездов грузов. Используя свое географическое положение, мы вложили инвестиции в инфраструктурный и транспортный сектора страны, превратив тем самым Азербайджан в один из международных транспортных центров. Наша страна расположена на историческом Шелковом пути. Создание современной инфраструктуры является одной из наших основных целей. Основные инвестиции мы направляем на строительство дорог, автомагистралей и аэропортов. Через территорию нашей страны проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан принимает активное участие в обоих проектах и выдвинул ряд инициатив в этом направлении”, - cказал глава государства.