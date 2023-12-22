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Глава Госкомитета: Работа над Генпланом Баку завершена

Глава Госкомитета: Работа над Генпланом Баку завершена 12:02
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 12:47
Глава Госкомитета: Работа над Генпланом Баку завершена

Работа над Генеральным планом Баку завершена, и в ближайшее время документ будет утвержден.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на пресс-конференции по итогам подписания соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития в 2026 году.

По его словам, в Генплан внесены некоторые уточнения касательно административных границ Баку и Сумгайыта.

"В ближайшее время документ будет представлен в Кабинет министров и затем утвержден", - сказал глава Госкомитета.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: "Bakının Baş Planı üzərində iş başa çatıb"

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