Глава Госкомитета: Работа над Генпланом Баку завершена

12:02

Работа над Генеральным планом Баку завершена, и в ближайшее время документ будет утвержден.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на пресс-конференции по итогам подписания соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития в 2026 году.

По его словам, в Генплан внесены некоторые уточнения касательно административных границ Баку и Сумгайыта.

"В ближайшее время документ будет представлен в Кабинет министров и затем утвержден", - сказал глава Госкомитета.