Глава Госкомитета: Некоторые собственники допускают злоупотребления при строительстве

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Мы проводим мониторинги в связи с незаконными постройками. Некоторые собственники позволяют себе злоупотребления. Мы действуем в рамках своих полномочий, в то же время сотрудничая с соответствующими госструктурами".

Как сообщает Report, об этом на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана заявил председатель Госкомитета Самир Нуриев.

Он призвал собственников начинать строительство, получив разрешение у соответствующей госструктуры:

"Нельзя начинать строительство, не имея на то документального разрешения. Порой строительные работы ведутся без этих документов. Собственники должны осуществлять свою деятельность в рамках закона".