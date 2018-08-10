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    Глава Госкомитета: Некоторые собственники допускают злоупотребления при строительстве

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Мы проводим мониторинги в связи с незаконными постройками. Некоторые собственники позволяют себе злоупотребления. Мы действуем в рамках своих полномочий, в то же время сотрудничая с соответствующими госструктурами".

    Как сообщает Report, об этом на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана заявил председатель Госкомитета Самир Нуриев.

    Он призвал собственников начинать строительство, получив разрешение у соответствующей госструктуры:

    "Нельзя начинать строительство, не имея на то документального разрешения. Порой строительные работы ведутся без этих документов. Собственники должны осуществлять свою деятельность в рамках закона".

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