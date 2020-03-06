Новый глава Boeing обвинил предшественника в снижении качества продукции компании

Бывший руководитель американской аэрокосмической корпорации Boeing Деннис Меленберг сумел добиться значительного увеличения объемов производства компании, однако это привело к снижению качества продукции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в опубликованном интервью газете The New York Times Дэвид Кэлхун, который в декабре 2019 года стал новым генеральным директором Boeing.

Как отмечает издание, Кэлхун подверг Меленберга критике за то, что тот обеспечил увеличение объемов выпускаемой продукции в то время, когда система поставок еще не была к этому в полной мере готова. Из-за этого, как говорится в материале, курс акций Boeing ранее повысился до рекордной отметки, однако был нанесен ущерб качеству.

"Я никогда не смогу судить, какими мотивами руководствовался Деннис, шла ли речь о курсе акций, который продолжал расти, или он просто пытался опередить кого-то другого в том, что касается роста показателей", - приводит издание слова нового руководителя Boeing.

По словам Кэлхуна, возглавив компанию, он убедился, что в ней больше проблем, чем казалось раньше. "Если честно, их больше, чем я предполагал", - сказал он. "Это говорит о слабости нашего руководства", - добавил он.

Как полагает Кэлхун, американские регуляторы могут сертифицировать авиалайнеры Boeing 737 MAX летом текущего года. "Восстановить доверие со стороны Федерального авиационного управления может быть не так трудно, как полагают люди", - отметил он.