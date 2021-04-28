Глава Бактрансагентства о "парковщиках": За ними стоят покровители

Кто сегодня в Баку может просто так собирать по 1 манату?

"Так называемые "парковщики" не имеют к нам никакого отношения. Кто сегодня в Баку может просто так собирать по 1 манату? За ними стоят определенные покровители".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бакинского Транспортного Агентства (БТА) Вусал Керимли.

"Даже если в этих парковочных местах нанесен ущерб движимому имуществу гражданина, он не возмещается. Без применения тарифов в городе Баку не может быть и речи о сборе средств. Ни одному человеку, стоящему в каком-либо парке, БТА не выдало удостоверение", - сказал он.

В.Керимли добавил, что когда поднимается вопрос о парковке, то по разным каналам и направлениям проводится черный пиар: "Нашей целью было привлечение инвестиций для подземных и надземных гаражей в Баку. Мы не можем привлечь инвестиции, не рассчитав доход и тариф. Первоначальный пилотный проект парковки будет реализован на 6-й параллельной улице. Там мы будем применять иную политику парковки. После это охватит центр Баку и прилегающие территории, тогда не будет и речи о "парковщике". Это возникло не в наше время, оно досталось нам в наследство от предыдущих времен".