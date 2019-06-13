Глава Бакпорта: Создание Зоны свободной торговли - наиболее прогрессивное решение

Целью Азербайджана является не только превращение в транзитную страну. Поскольку доходы в этой области низкие, важно создать Зону свободной торговли (ЗСТ), которая принесет дополнительную прибыль.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на пленарной сессии бизнес-форума ЕС-Азербайджан.

По его словам, принятое в Азербайджане законодательство в области создания ЗСТ является наиболее прогрессивным примером за последние 10 лет: "Все законы здесь отличаются, только уголовное законодательство осталось прежним".