Глава АЖД: Скоро начнется строительство железной дороги Баку-Ялама

В этом году на железных дорогах Азербайджана скорость будет увеличена в среднем на 20-30 км.

Как сообщает Report, об этом рассказал REAL TV председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, в 2019 году железнодорожные грузоперевозки увеличились на 1,25 млн тонн по сравнению с 2018 годом.

Гурбанов добавил, что реконструкция железной дороги от Баку до Яламы финансируется за счет кредита Азиатского банка развития (АБР) и строительные работы скоро начнутся: "Мы также намерены обеспечить прямое железнодорожное сообщение Баку-Балакен, это будет способствовать увеличению скорости. К концу этого года мы планируем увеличить среднюю скорость примерно на 20-30 км".

АБР выделил Азербайджану 400 млн долларов США на реализацию программы развития железнодорожной системы. Железная дорога Баку-Ялама является частью транспортного коридора "Север-Юг". Правительство Азербайджана приняло решение провести реконструкцию железных дорог Баку-Ялама и Баку-Астара (граница с Ираном) в связи с ожидаемым в больших объемах грузопотоком по данному коридору.