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Глава АЖД: Работы по строительству ж/д линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60%

Глава АЖД: Работы по строительству ж/д линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60% 15:12
Инфраструктура
12 декабря 2024 г. 15:28
Глава АЖД: Работы по строительству ж/д линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60%

Работы по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60%.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, один из тоннелей на маршруте уже полностью готов, а во втором - проводятся земляные работы.

"Все проектные работы на этой ветке завершены, строительство дороги продолжается", - отметил он.

Глава ведомства заявил также сообщил о завершении строительства железнодорожной линии Барда-Агдам.

"В настоящее время идет второй этап строительства комплекса автовокзала и железнодорожного вокзала Агдама. Эти работы планируется завершить в ближайшие месяцы", - добавил Рустамов.

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Версия на азербайджанском языке Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə işlərin 60 %-i tamamlanıb

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