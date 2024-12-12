Глава АЖД: Работы по строительству ж/д линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60%

Работы по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60%.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.
По его словам, один из тоннелей на маршруте уже полностью готов, а во втором - проводятся земляные работы.
"Все проектные работы на этой ветке завершены, строительство дороги продолжается", - отметил он.
Глава ведомства заявил также сообщил о завершении строительства железнодорожной линии Барда-Агдам.
"В настоящее время идет второй этап строительства комплекса автовокзала и железнодорожного вокзала Агдама. Эти работы планируется завершить в ближайшие месяцы", - добавил Рустамов.