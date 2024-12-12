Глава АЖД: Работы по строительству ж/д линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60%

15:12

Работы по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнены на 60%.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

По его словам, один из тоннелей на маршруте уже полностью готов, а во втором - проводятся земляные работы.

"Все проектные работы на этой ветке завершены, строительство дороги продолжается", - отметил он.

Глава ведомства заявил также сообщил о завершении строительства железнодорожной линии Барда-Агдам.

"В настоящее время идет второй этап строительства комплекса автовокзала и железнодорожного вокзала Агдама. Эти работы планируется завершить в ближайшие месяцы", - добавил Рустамов.