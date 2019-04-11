Глава АЖД провел двусторонние встречи в Сеуле в рамках ОСЖД

В рамках проходящего в Сеуле XXXIV заседания Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железнодорожных ведомств ОСЖД председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов провел ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщили Report в АЖД.

На встрече с председателем АО «Казахстанские железные дороги» Сауатом Мынбаевым Джавид Гурбанов рассказал о проектах, осуществляемых на железных дорогах Азербайджана, работах по расширению двустороннего сотрудничества, а также о большом потенциале для повышения эффективности перевозок и взаимной координации в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

В ходе встречи обсуждались вопросы увеличения объемов грузоперевозок между железными дорогами Азербайджана и Казахстана, перспективы развития ТМТМ.

Председатель АО «Казахстанские железные дороги» Сауат Мынбаев рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества между железнодорожными ведомствами двух стран.

Еще одна встреча состоялась между председателем АЖД Джавидом Гурбановым и заместителем гендиректора железных дорог Китая Лю Чжэнфаном. На встрече обсуждались перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута и его значение в осуществлении инициативы китайской стороны - проекта «Один пояс – один путь».

По словам Гурбанова, в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР в декабре 2015 года между правительствами двух стран был подписан важный с точки зрения транспортно-транзитного сотрудничества Меморандум о взаимопонимании о совместном поощрении создания экономического пояса Шелкового пути. Велика роль ТМТМ в реализации проекта «Один пояс – один путь». Использование потенциала этого коридора создает благоприятные условия для сотрудничества в экономической сфере, в частности в сфере инвестиций, торговли и транзита. Азербайджан является одной из первых стран, которая поддержала данную инициативу Китая.

Азербайджан играет важную роль в грузоперевозках из Китая в Европу и в обратном направлении, а Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий по территории страны идеально согласуется с проектом «Один пояс - один путь».

Затем Джавид Гурбанов дал подробную информацию о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана и международных транспортных коридорах. Он отметил, что азербайджанская сторона способна внести большой вклад в реализацию инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», которая является одним из ответвлений стратегии «Один пояс - один путь» и предполагает расширение экономических связей между странами, расположенными на историческом Шелковом пути.

В свою очередь, заместитель гендиректора железных дорог Китая Лю Чжэнфан поблагодарил председателя ЗАО АЖД за подробную информацию о направлениях деятельности ТМТМ.