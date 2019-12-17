Глава АЖД: Плотность на железной дороге Баку-Сумгайыт будет устранена

На железнодорожной линии Баку-Сумгайыт наблюдается плотность пассажиров.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Азербайджанских железных дорог Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан”.

"На это линии осуществляются не только пассажиро-, но и грузоперевозки. Поэтому электрички Баку-Сумгайыт работают утром до 11, а вечером после 4. В связи с модернизацией дороги Гюздяк-Сахиль мы перенесем станцию Биляджары-сортировочную, станции Ширван и Алят. Тем самым бакинские железные дороги будут обслуживать только пассажиров.

Но на это требуется время. До настоящего времени на линии Баку-Абшерон было шесть поездов. Сегодня доставлены два новых поезда. После открытия кольцевой дороги расстояние, которое будут проходить поезда, увеличится. Они будут курсировать по всему кольцу, движение станет интенсивным. Поэтому мы запустим новые поезда, чтобы устранить плотность. Новые поезда будут доставлены в 2021 году. Но в следующем году мы будем вести переговоры со Stadler, чтобы доставить один или два состава. Благодаря этому, плотность на железной дороге будет устранена", - сказал он.