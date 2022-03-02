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Глава агентства ознакомился с реализацией дорожных проектов в Кяльбаджаре

Глава агентства ознакомился с реализацией дорожных проектов в Кяльбаджаре Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Салех Мамедов ознакомился с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры в Кяльбаджарском районе.
Инфраструктура
2 марта 2022 г. 09:59
Глава агентства ознакомился с реализацией дорожных проектов в Кяльбаджаре

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Салех Мамедов ознакомился с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры в Кяльбаджарском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

С.Мамедов ознакомился с работами по строительству автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар, а также Муровдагского тоннеля, который будет построен в рамках этого проекта и станет одним из самых длинных автомобильных туннелей в мире.

Председатель также поинтересовался ходом строительства автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын и автомобильных туннелей, дал соответствующие поручения в целях дальнейшего улучшения социально-бытовых условий работников.

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