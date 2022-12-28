Глава "Аэрофлота" заявил о неизбежности роста цен на билеты в 2023 году

Цены на перелеты по России в 2023 году могут увеличиться как минимум на уровень инфляции.

Цены на перелеты по России в 2023 году могут увеличиться как минимум на уровень инфляции.

Как передает Report, об этом в интервью РБК заявил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.

По его словам, компания в следующем году могла бы переложить на пассажиров все дополнительно возникающие расходы, но делать этого не будет из-за ограниченной покупательной способности населения. По итогам третьего квартала 2022 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. "В этих условиях мы не можем на 20-30% увеличить стоимость [билетов], тогда нам придется существенно сокращать свои объемы [перевозок]", - отметил Александровский.

Глава "Аэрофлота" уточнил, что средняя стоимость билета на внутрироссийские рейсы снизилась, а на международные - выросла.

"Наша задача - поддерживать доступность перелетов в первую очередь на внутреннем рынке", - добавил он.

Отметим, что в 2022 году средний уровень тарифов на авиаперевозки, остался на уровне последних двух лет и сократился на 6,5% к уровню 2019 года.

В декабре Минтранс сообщил, что понизит ставки сборов за обслуживание самолетов в регионах. Это решение в ведомстве приняли, чтобы снизить цену на авиабилеты.







