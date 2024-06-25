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Глава АЖД сообщил о планах по активизации участка Среднего коридора в Центральной Азии

Глава АЖД сообщил о планах по активизации участка Среднего коридора в Центральной Азии Планируется активизировать участок Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), проходящий через Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.
Инфраструктура
25 июня 2024 г. 16:51
Глава АЖД сообщил о планах по активизации участка Среднего коридора в Центральной Азии

Планируется активизировать участок Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), проходящий через Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

Об этом Report заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, в целом планируется повысить эффективность Среднего коридора: "Наша основная цель - сосредоточиться на рынке Центральной Азии. В этом месяце планируются поездки в Узбекистан и Таджикистан".

Рустамов подчеркнул, что работы на участке Среднего коридора, проходящем через Казахстан, Грузию, Азербайджан и Турцию, завершены, и это направление работает интенсивно.

"Участок Среднего коридора, проходящий через Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, используется неактивно. С появлением железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан, в строительство которой Китай, как ожидается, инвестирует крупную сумму, грузы будут доставляться в Туркменистан, а оттуда морским путем в Европу. Этим Китай хочет создать альтернативу направлению через Казахстан и Россию", - сказал глава AЖД.

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Версия на английском языке Usage of Middle Corridor's Tajikistan-Kyrgyzstan-Uzbekistan-Turkmenistan segment to be increased
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizin Tacikistan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistandan keçən hissəsi aktivləşdiriləcək

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