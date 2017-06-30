ГКВИ запускает две электронные услуги

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана смогут получить всю предварительную информацию о квартире, которую намерены приобрести у строительной компании.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы государственного реестра недвижимого имущества (СГРНИ) при Госкомитете по вопросам имущества (ГКВИ) Хикмят Мустафаев.

По его словам, это станет возможно благодаря запуску новой электронной услуги от ГКВИ.

"Кроме того, благодаря другой электронной услуге комитет будет информировать граждан о ценах на квартиры, расположенные по различным адресам. Граждане смогут узнать когда и по какой цене была продана квартира в последний раз", - сказал Мустафаев.