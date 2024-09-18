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ГК "Албайрак" намеревается повысить пропускную способность Среднего коридора

ГК "Албайрак" намеревается повысить пропускную способность Среднего коридора Турецкая группа компаний "Албайрак" намерена увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута ("Средний коридор") посредством морских портов Баку и Трабзон.
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 18:11
ГК Албайрак намеревается повысить пропускную способность Среднего коридора

Турецкая группа компаний "Албайрак" намерена увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) посредством морских портов Баку и Трабзон.

Как передает Report, об этом заявил директор по развитию бизнеса холдинга Джумхур Гюзелчифчи на сессии "Морские порты и терминалы. Развитие инфраструктуры в Черном и Каспийском морях" в рамках Черноморско-Каспийского логистического форума-2024 в Баку.

По его словам, в январе-августе этого года между двумя портами было перевезено 180 тысяч тонн товаров.

"Мы хотим увеличить грузопоток. Мы собираемся активировать порт Трабзона. Наши инвестиции в этом направлении будут продолжаться. Мы хотим видеть Средний коридор более привлекательным", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Albayrak" Orta Dəhlizin buraxılış gücünü artırmaq istəyir

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