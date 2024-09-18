ГК "Албайрак" намеревается повысить пропускную способность Среднего коридора

Турецкая группа компаний "Албайрак" намерена увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута ("Средний коридор") посредством морских портов Баку и Трабзон.

Турецкая группа компаний "Албайрак" намерена увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) посредством морских портов Баку и Трабзон.

Как передает Report, об этом заявил директор по развитию бизнеса холдинга Джумхур Гюзелчифчи на сессии "Морские порты и терминалы. Развитие инфраструктуры в Черном и Каспийском морях" в рамках Черноморско-Каспийского логистического форума-2024 в Баку.

По его словам, в январе-августе этого года между двумя портами было перевезено 180 тысяч тонн товаров.

"Мы хотим увеличить грузопоток. Мы собираемся активировать порт Трабзона. Наши инвестиции в этом направлении будут продолжаться. Мы хотим видеть Средний коридор более привлекательным", - сказал он.