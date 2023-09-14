Германская Lufthansa откроет представительство в Алматы

Компания Lufthansa Group 1 октября этого года откроет представительство в Алматы.

Компания Lufthansa Group 1 октября этого года откроет представительство в Алматы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил генеральный менеджер по Центральной Азии Lufthansa Group Бернхард Водль в ходе встречи с председателем комитета гражданской авиации Минтранспорта Казахстана Талгатом Ластаевым.

По его словам, оно будет отвечать за деятельность компании по всей Центральной Азии.

Стороны договорились продолжить работу по дальнейшему расширению сотрудничества, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможность использования пятой степени "свободы воздуха" в аэропортах Казахстана, расширение сотрудничества в области грузовых перевозок и выполнение полетов между Казахстаном и Германией авиакомпанией осенью-зимой 2023-2024 годов.

Сейчас самолеты компании Lufthansa в Казахстане летают в Астану и Алматы. Базовые аэропорты компании находятся в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе.