Германская Fraport планирует выйти из капитала аэропорта Пулково

Германская компания Fraport планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

Германская компания Fraport планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин (банк также является акционером аэропорта).

По его словам, в доли в Пулково заинтересованы "все, кто имеет аэропорты в России".

"Я думаю, что мы до конца года должны определиться. <…> Мы уже долго обсуждаем, мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели. Были даже иностранные покупатели...", сказал Костин, отметив, что сейчас российские компании претендуют на долю в аэропорту.