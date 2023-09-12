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Германская Fraport планирует выйти из капитала аэропорта Пулково

Германская Fraport планирует выйти из капитала аэропорта Пулково Германская компания Fraport планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.
Инфраструктура
12 сентября 2023 г. 10:14
Германская Fraport планирует выйти из капитала аэропорта Пулково

Германская компания Fraport планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин (банк также является акционером аэропорта).

По его словам, в доли в Пулково заинтересованы "все, кто имеет аэропорты в России".

"Я думаю, что мы до конца года должны определиться. <…> Мы уже долго обсуждаем, мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели. Были даже иностранные покупатели...", сказал Костин, отметив, что сейчас российские компании претендуют на долю в аэропорту.

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Версия на английском языке Germany’s Fraport plans to exit capital of Pulkovo Airport

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