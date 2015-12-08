Германия арендует 14 греческих аэропортов

Баку. 8 декабря. REPORT. AZ/ В ближайшие 10 дней немецкий оператор аэропорта Fraport и Греческий фонд развития активов (HRADF) подпишут соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал журналистам глава HRADF Стержиос Пициорлас.

По соглашению, стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро, Fraport арендует 14 региональных греческих аэропортов.

Он также отметил, что тендер на приватизацию морского порта Piraeus, к которому проявляют интерес китайская компания COSCO и датская компания A.P. Moeller Maersk, отложен до 21 декабря.

Отметим, правительство Греции в 2010 году дало старт программе Bailout, одним из условий которой является приватизация. Согласно условиям программы, поступления от приватизации в бюджет Греции предусмотрены в размере 50 млрд. евро, однако из-за бюрократических препятствий в бюджет поступило всего лишь 3,5 млрд. евро.

С.Пициорлас также отметил, что итальянская компания Snam и бельгийская Fluxys заинтересованы в приобретении 17% пакета акций греческого газотранспортного оператора DESFA.