Герлинд Хекман: Конкуренция между странами-экспортерами серьезно усилилась

Международные цепочки поставок становятся все сложнее, а конкуренция между странами-экспортерами серьезно усилилась.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Федерального министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Хекман на Германо-азербайджанской конференции по связанности в Баку.

По ее словам, разработанный пакет модернизации призван сохранить конкурентоспособность немецкого экспортного финансирования.

"Конкуренция между странами-экспортерами значительно усилилась. Поэтому пакет мер по модернизации в первую очередь направлен на то, чтобы немецкое экспортное финансирование оставалось конкурентоспособным и эффективным инструментом как для экспортеров, так и для заемщиков. С flex and cover мы оцениваем общий экономический след компании в Германии - занятость, инвестиции и создание стоимости. Это дает немецким экспортерам значительно большую гибкость", - отметила Хекман.

Она добавила, что инструмент shopping line cover позволяет покупателям и банкам финансирования строить рамочное финансирование для закупок у множества германских поставщиков:

"Сегодня у многих заемщиков есть доступ к разным источникам финансирования. Сложность - в долгосрочном финансировании. Именно здесь поддержка Экспортно-кредитного агентства может создать значительную ценность".