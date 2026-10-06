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    Герлинд Хекман: Конкуренция между странами-экспортерами серьезно усилилась

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 13:29
    Герлинд Хекман: Конкуренция между странами-экспортерами серьезно усилилась

    Международные цепочки поставок становятся все сложнее, а конкуренция между странами-экспортерами серьезно усилилась.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Федерального министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Хекман на Германо-азербайджанской конференции по связанности в Баку.

    По ее словам, разработанный пакет модернизации призван сохранить конкурентоспособность немецкого экспортного финансирования.

    "Конкуренция между странами-экспортерами значительно усилилась. Поэтому пакет мер по модернизации в первую очередь направлен на то, чтобы немецкое экспортное финансирование оставалось конкурентоспособным и эффективным инструментом как для экспортеров, так и для заемщиков. С flex and cover мы оцениваем общий экономический след компании в Германии - занятость, инвестиции и создание стоимости. Это дает немецким экспортерам значительно большую гибкость", - отметила Хекман.

    Она добавила, что инструмент shopping line cover позволяет покупателям и банкам финансирования строить рамочное финансирование для закупок у множества германских поставщиков:

    "Сегодня у многих заемщиков есть доступ к разным источникам финансирования. Сложность - в долгосрочном финансировании. Именно здесь поддержка Экспортно-кредитного агентства может создать значительную ценность".

    Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности Герлинд Хекман
    Gerlind Hekman: "İxracatçı ölkələr arasında rəqabət ciddi şəkildə güclənib"
    Heckmann: Global supply chains are becoming increasingly complex
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