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Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку

Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку Грузинская авиакомпания Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку до пяти в неделю.
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 10:32
Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку

Грузинская авиакомпания Georgian Wings увеличивает число рейсов из Тбилиси в Баку до пяти в неделю.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

Авиакомпания Georgian Wings запустила рейсы из Тбилиси в Баку 5 сентября с частотой три раза в неделю. С тех пор рейсы из международного аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку выполняются регулярно.

Согласно новому расписанию рейсы будут осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье самолетом ATR72-500. Он рассчитан на 72 пассажира.

"Расписание рейсов адаптировано к расписанию внутренних рейсов Тбилиси-Батуми-Тбилиси, выполняемых нашей авиакомпанией, что дает пассажиру дополнительную возможность использовать аэропорт Тбилиси в качестве транзита", - говорится в информации.

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