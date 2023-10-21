Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 22 октября приостанавливает полеты в Тель-Авив.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 22 октября приостанавливает полеты в Тель-Авив.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства Грузии в Израиле.

При этом сообщается, что израильские перевозчики регулярно будут выполняют прямые рейсы в Тбилиси.

Причиной приостановления полетов грузинской авиакомпании назвали "отдельные регуляции международных страховых компаний". Также в посольстве отметили, что международный аэропорт Израиля не закрывается, вопреки распространившейся информации.

Между тем, компания Georgian Airways добавляет ежедневные рейсы по направлению Ларнака-Тбилиси, и желающие улететь из Израиля в Грузию смогут воспользоваться этим транзитным маршрутом.