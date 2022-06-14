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Генсек ТРАСЕКА: Объем грузов, перевозимых в Европу через Азербайджан, увеличивает возможности региона

Генсек ТРАСЕКА: Объем грузов, перевозимых в Европу через Азербайджан, увеличивает возможности региона Объем грузов, перевозимых из Центральной Азии в Европу через Каспийское море и Азербайджанскую Республику, увеличивает пропускную способность этих регионов.
Инфраструктура
14 июня 2022 г. 08:02
Генсек ТРАСЕКА: Объем грузов, перевозимых в Европу через Азербайджан, увеличивает возможности региона

Объем грузов, перевозимых из Центральной Азии в Европу через Каспийское море и Азербайджанскую Республику, увеличивает пропускную способность этих регионов.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил генеральный секретарь Международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) Асет Асавбаев в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономической политике Мехди Сафари в Тегеране.

Он отметил, что увеличение объема грузов, перевозимых из Центральной Азии в Европу через Каспийское море и Азербайджан, в конечном итоге привело к важности маршрутов, проходящих через Иран.

Асавбаев сказал, что целью его визита было подчеркнуть необходимость максимального использования иранских транзитных маршрутов для перевозки грузов из стран Центральной Азии в Европу.

Мехди Сафари также рассказал об упрощении выдачи виз водителям стран-членов ТРАСЕКА для пересечения иранских транзитных маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın baş katibi: “Avropaya Azərbaycanla daşınan yüklərin həcmi regionun imkanlarını artırır”

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