Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику

Вклад Азербайджана и Казахстана в развитие Среднего коридора подчеркивает стремление стран к улучшению международной логистики и экономического сотрудничества.

Вклад Азербайджана и Казахстана в развитие Среднего коридора подчеркивает стремление стран к улучшению международной логистики и экономического сотрудничества.

Об этом в интервью Report заявил Генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов.

По его словам, развитие Среднего коридора имеет важное значение для глобальной транспортной сети, экономического роста и укрепления торговых связей между Европой и Азией.

"На данный момент у нас идут масштабные работы по расширению пропускной способности. Это закреплено соглашениями между Азербайджаном, Казахстаном, Турцией и Грузией по синхронному расширению пропускной способности. С момента подписания этого документа мы уже ввели в эксплуатацию три новых контейнеровоза и два современных парома Ro-Pax. Кроме того, предприняты меры по увеличению объема перевозок через Каспийское море. Если ранее мы могли перевозить около 80 тысяч контейнеров в год, то теперь наша пропускная способность превышает 100 тысяч контейнеров", - сказал он.

Г. Абдикеримов подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция активно продвигают Средний коридор, что создает значительный импульс для его дальнейшего развития.

Генеральный секретарь ТМТМ также прокомментировал предложение Казахстана вьетнамским компаниям об использовании потенциала Среднего коридора, отметив, что вьетнамская сторона пока не дала ответ. Однако он выразил уверенность, что в будущем компании этой страны начнут использовать возможности коридора.

Кроме того, Абдикеримов отметил, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном сейчас находится на высоком уровне, особенно в транспортной и логистической сферах. "Мы должны поддерживать этот высокий уровень, выполняя существующие договоренности".

В заключение генсекретарь затронул вопрос проведения COP29 в Азербайджане.

"Мы рады, что COP29 пройдет в Азербайджане, так как страна активно продвигает зеленую энергетику. Азербайджанские порты имеют зеленый статус, что является редкостью. Кроме того, железные дороги скоро полностью перейдут на электротягу. Все это способствует снижению выбросов CO2 в атмосферу, внося вклад в решение климатических проблем, что чрезвычайно важно. ТМТМ стремится функционировать с максимальной заботой об окружающей среде", - добавил Гайдар Абдикеримов.