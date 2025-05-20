О нас

Генсек: Страны СВМДА намерены обсудить цифровизацию транспортных коридоров

Генсек: Страны СВМДА намерены обсудить цифровизацию транспортных коридоров В рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется проведение конференции по цифровизации транспортных коридоров и конференции портовых организаций стран организации.
Инфраструктура
20 мая 2025 г. 10:38
Генсек: Страны СВМДА намерены обсудить цифровизацию транспортных коридоров

В рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется проведение конференции по цифровизации транспортных коридоров и конференции портовых организаций стран организации.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе проходящей в Баку 8-ой пленарной сессии делового совета СВМДА.

По его словам, обновлен Концептуальный документ по транспортным коридорам на 2025-2027 гг. и Казахстан инициировал создание Совета по устойчивой взаимосвязанности, обсуждаемый в специальной рабочей группе.

Как отметил К.Сарыбай, в ходе предстоящего сегодня бизнес-форума будет представлен новый электронный сборник с ключевыми экономическими тенденциями, возможностями и историями успеха из стран СВМДА.

"Это будет полезный инструмент для всех, кто стремится к устойчивому развитию малого и среднего бизнеса. Стоит также отметить о прогрессе в трансформации СВМДА, а именно Финансовый саммит СВМДА - инициатива, предложенная Казахстаном и поддержанная Азербайджаном, обсуждается как постоянная платформа", - сообщил генсек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş katib: "AQEM ölkələri nəqliyyat dəhlizlərinin rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə etmək istəyir"

Другие новости из категории

В Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц
ФотоВ Пираллахи ведется капитальный ремонт трех улиц
20 мая 2025 г. 11:48
Мурат Каримсаков: Средний коридор становится ключевым звеном в евразийской торговле
Мурат Каримсаков: Средний коридор становится ключевым звеном в евразийской торговле
20 мая 2025 г. 11:19
Парламент Азербайджана рассмотрит новые нормы питания в медицинских, образовательных и социальных учреждениях
Парламент Азербайджана рассмотрит новые нормы питания в медицинских, образовательных и социальных учреждениях
20 мая 2025 г. 11:03
Завершился ремонт танкера Насими
Завершился ремонт танкера "Насими"
20 мая 2025 г. 11:00
Сегодня в Баку и ряде населенных пунктов Гаджигабульского района ожидаются перебои в газоснабжении
Сегодня в Баку и ряде населенных пунктов Гаджигабульского района ожидаются перебои в газоснабжении
20 мая 2025 г. 09:00
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
20 мая 2025 г. 08:29
В Баку на 22 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на 22 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
19 мая 2025 г. 18:54
Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе
Захид Орудж призвал разработать единые критерии оценки для решения проблем в строительном секторе
19 мая 2025 г. 16:39
В Азербайджане разработаны предложения по решению проблем, возникающих при сносе старых построек
В Азербайджане разработаны предложения по решению проблем, возникающих при сносе старых построек
19 мая 2025 г. 15:14
В Гусаре ведется капитальный ремонт автодороги, соединяющей 6 населенных пунктов
В Гусаре ведется капитальный ремонт автодороги, соединяющей 6 населенных пунктов
19 мая 2025 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi