Генсек: Страны СВМДА намерены обсудить цифровизацию транспортных коридоров

В рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется проведение конференции по цифровизации транспортных коридоров и конференции портовых организаций стран организации.

В рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) планируется проведение конференции по цифровизации транспортных коридоров и конференции портовых организаций стран организации.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе проходящей в Баку 8-ой пленарной сессии делового совета СВМДА.

По его словам, обновлен Концептуальный документ по транспортным коридорам на 2025-2027 гг. и Казахстан инициировал создание Совета по устойчивой взаимосвязанности, обсуждаемый в специальной рабочей группе.

Как отметил К.Сарыбай, в ходе предстоящего сегодня бизнес-форума будет представлен новый электронный сборник с ключевыми экономическими тенденциями, возможностями и историями успеха из стран СВМДА.

"Это будет полезный инструмент для всех, кто стремится к устойчивому развитию малого и среднего бизнеса. Стоит также отметить о прогрессе в трансформации СВМДА, а именно Финансовый саммит СВМДА - инициатива, предложенная Казахстаном и поддержанная Азербайджаном, обсуждается как постоянная платформа", - сообщил генсек.