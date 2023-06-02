Генсек: Средний коридор не является конкурентом Северному коридору

"Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) не является конкурентом Северному (российскому) коридору".

"Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) не является конкурентом Северному (российскому) коридору".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов.

"Многие думают, что Средний коридор был создан как конкурент Северному коридору, но это не так. Средний коридор создается уже 10 лет. Мы, как ассоциация, существуем 6 лет. Средний коридор является продолжением нового Шелкового пути и представляет собой мультимодальный коридор. В Северном коридоре грузы в основном перевозятся по железной дороге. Но у нас грузоперевозки совершенно другие. Грузы, перевозимые по Среднему коридору, проходят через 3 моря. Как только начался кризис, к нам обратились различные страны с востока и запада Европы. Наш маршрут еще больше расширился. 2022 год подчеркнул важность Среднего коридора", - сказал Абдикеримов.