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Генсек: Средний коридор может обеспечить бесперебойную торговлю между Азией и Европой, Востоком и Западом

Генсек: Средний коридор может обеспечить бесперебойную торговлю между Азией и Европой, Востоком и Западом В настоящее время существует большая потребность в бесперебойной торговле между Азией и Европой, Востоком и Западом.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 13:08
Генсек: Средний коридор может обеспечить бесперебойную торговлю между Азией и Европой, Востоком и Западом

В настоящее время существует большая потребность в бесперебойной торговле между Азией и Европой, Востоком и Западом.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия на состоявшейся в Баку многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data pipeline) по принципу "единого окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.

По словам K.Микурия, эту потребность может удовлетворить Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут): "Потому что Средний коридор соединяет Азию с Европой. Именно поэтому этот коридор имеет большое значение с точки зрения международной торговли, имеет огромное значение для стран Кавказа и Центральной Азии с точки зрения инвестиций в эти регионы, которые приведут к их экономическому развитию и процветанию. Международные деловые круги в поиске таких регионов".

Генеральный секретарь ВТО заявил, что страны, через которые проходит коридор, в том числе Азербайджан, должны упростить таможенные процедуры.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

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Версия на английском языке Kunio Mikuriya says Middle Corridor can ensure uninterrupted trade between Asia and Europe, East and West
Версия на азербайджанском языке Kunio Mikuriya: "Orta Dəhliz Asiya və Avropa, Şərq və Qərb arasında fasiləsiz ticarəti təmin edə bilər"

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