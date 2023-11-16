Генсек ОТГ: Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона

Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона.

Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на проходящей в Зангилане международной научно-практической конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Он отметил, что Азербайджан является одним из основных игроков в области глобальной логистики и транспорта, связывая Европу с Азией, что создает возможность для экономического роста: "Транспортные вопросы в числе приоритетных для тюркских государств, что отражено в документах. Основная цель данного мероприятия - развитие транспортно-транзитного сотрудничества и устранение трудностей. Наша главная цель - развитие Среднего коридора".

"Наша стратегия заключается в том, чтобы как можно скорее превратить Средний коридор в безопасный транспортный коридор. Кроме того, мы намерены превратить наш регион в транспортный узел. Зангезурский коридор обеспечит социально-экономические и геополитические выгоды", - добавил генсек.