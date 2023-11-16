Генсек ОТГ: Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона

Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на проходящей в Зангилане международной научно-практической конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".
Он отметил, что Азербайджан является одним из основных игроков в области глобальной логистики и транспорта, связывая Европу с Азией, что создает возможность для экономического роста: "Транспортные вопросы в числе приоритетных для тюркских государств, что отражено в документах. Основная цель данного мероприятия - развитие транспортно-транзитного сотрудничества и устранение трудностей. Наша главная цель - развитие Среднего коридора".
"Наша стратегия заключается в том, чтобы как можно скорее превратить Средний коридор в безопасный транспортный коридор. Кроме того, мы намерены превратить наш регион в транспортный узел. Зангезурский коридор обеспечит социально-экономические и геополитические выгоды", - добавил генсек.