О нас

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона.
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 12:43
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона

Зангезурский коридор создаст новые возможности для региона.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на проходящей в Зангилане международной научно-практической конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Он отметил, что Азербайджан является одним из основных игроков в области глобальной логистики и транспорта, связывая Европу с Азией, что создает возможность для экономического роста: "Транспортные вопросы в числе приоритетных для тюркских государств, что отражено в документах. Основная цель данного мероприятия - развитие транспортно-транзитного сотрудничества и устранение трудностей. Наша главная цель - развитие Среднего коридора".

"Наша стратегия заключается в том, чтобы как можно скорее превратить Средний коридор в безопасный транспортный коридор. Кроме того, мы намерены превратить наш регион в транспортный узел. Зангезурский коридор обеспечит социально-экономические и геополитические выгоды", - добавил генсек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OTS Secretary General: Zangazur corridor to create new opportunities for region
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi: "Zəngəzur dəhlizi region üçün yeni imkanlar yaradacaq"

Другие новости из категории

Брайза: Открытие Зангезурского коридора не окажет негативного влияния на транзитный бизнес Грузии
Брайза: Открытие Зангезурского коридора не окажет негативного влияния на транзитный бизнес Грузии
16 ноября 2023 г. 12:31
Рашад Набиев: Успех Среднего коридора приведет к изменениям в транспортно-логистической сфере
ФотоРашад Набиев: Успех Среднего коридора приведет к изменениям в транспортно-логистической сфере
16 ноября 2023 г. 12:20
В Зангилане начала работу международная конференция по транспорту и логистике
В Зангилане начала работу международная конференция по транспорту и логистике
16 ноября 2023 г. 11:08
Грузооборот Говсанского порта в прошлом году составил около 1 млн тонн
Грузооборот Говсанского порта в прошлом году составил около 1 млн тонн
16 ноября 2023 г. 10:28
Эмиль Меджидов: Зангезурский коридор позволит восстановить историческую связь Кавказа с миром
Эмиль Меджидов: Зангезурский коридор позволит восстановить историческую связь Кавказа с миром
16 ноября 2023 г. 10:28
Страны Центральной Азии, Азербайджан, Турция и Грузия обсудили увеличение ж/д перевозок
Страны Центральной Азии, Азербайджан, Турция и Грузия обсудили увеличение ж/д перевозок
16 ноября 2023 г. 09:30
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки
16 ноября 2023 г. 08:30
Обсуждено участие итальянских компаний в реализации ж/д проектов в Азербайджане
Обсуждено участие итальянских компаний в реализации ж/д проектов в Азербайджане
15 ноября 2023 г. 21:09
В бакинском поселке улучшается система питьевого водоснабжения
ФотоВ бакинском поселке улучшается система питьевого водоснабжения
15 ноября 2023 г. 16:00
Бакинский метрополитен перевез более 21 млн пассажиров в октябре
Бакинский метрополитен перевез более 21 млн пассажиров в октябре
15 ноября 2023 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi