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Генсек ОТГ: Глобальные вызовы осложняют трансграничную торговлю

Генсек ОТГ: Глобальные вызовы осложняют трансграничную торговлю На фоне глобальных вызовов трансграничная торговля сталкивается с такими проблемами, как увеличение транспортных расходов, значительные расстояния, тщательные проверки документов, а также задержки в таможенных и транзитных процедурах.
Инфраструктура
16 января 2025 г. 11:04
Генсек ОТГ: Глобальные вызовы осложняют трансграничную торговлю

На фоне глобальных вызовов трансграничная торговля сталкивается с такими проблемами, как увеличение транспортных расходов, значительные расстояния, тщательные проверки документов, а также задержки в таможенных и транзитных процедурах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на Х заседании руководителей таможенных администраций стран-членов в Баку.

Он сказал, что решение этих вызовов имеет жизненно важное значение для экономической устойчивости и развития региона.

"В соответствии со стратегическим документом "Взгляд на тюркский мир 2040", ОТГ привержена упрощению таможенных и торговых процессов между странами-участницами и вдоль Среднего коридора. За последние годы при поддержке государств-членов мы приложили усилия для укрепления таможенного сотрудничества в регионе ОТГ. В рамках сотрудничества с Международным союзом автомобильного транспорта мы начнем цифровизацию границ между Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, выполняя обязательства по цифровизации транспортных и транзитных процедур", — подчеркнул Омуралиев.

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