    Генсек ICAO: Важен переход гражданской авиации Азербайджана на новый этап развития

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 12:24
    Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуан Карлос Салазар заявил о важности перехода гражданской авиации Азербайджана на новый этап развития.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом Салазар заявил на встрече с азербайджанской делегацией во главе с заместителем министра Эльмином Мамедовым в Берне, Швейцария.

    Салазар отметил, что Азербайджан является активным членом ICAO и успешно реализует ряд крупных проектов. Он подчеркнул необходимость подготовки Национального плана гражданской авиации, который позволит системно планировать рост и координировать усилия отрасли.

    Эльмин Мамедов подтвердил готовность правительства, профильных органов и авиационной индустрии совместно работать над таким планом под эгидой ICAO.

    На встрече были также представлены цели и стратегический план ICAO на период с 2026 по 2050 год. Было отмечено, что организация уже приступила к их реализации и расширяет свою роль - от установления стандартов до активной поддержки государств-членов.

    Азербайджанская делегация передала Салазару официальное приглашение посетить Баку для обсуждения новых авиационных проектов и углубления сотрудничества.

