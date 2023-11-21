Генсек Ассоциации о преимуществах Среднего коридора

По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) в прошлом году было перевезено 33,6 тыс. контейнеров.

По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) в прошлом году было перевезено 33,6 тыс. контейнеров.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации транскаспийского международного транспортного маршрута Гайдар Абдикеримов на экономическом форуме SPECA 2023 в Баку на тему "Превращение региона SPECA в глобальный коммуникационный узел".

По его словам, отличие этого маршрута от других состоит в том, что он проходит через три моря и включает в себя шесть перевалочных пунктов.

Абдикеримов отметил, что по Среднему коридору осуществляется перевозка грузов из Китая в Центральную Азию и Европу: "Первую поддержку Ассоциации транскаспийского международного транспортного маршрута оказали Азербайджан и Казахстан, а затем присоединились Турция, Китай, Украина, Польша, Румыния, Сингапур, Литва. Эти страны заинтересованы в транспортных услугах для перевозки своих грузов".

Генсек подчеркнул, что экономику невозможно представить без транспортных сообщений и ассоциация занимается логистикой, построением цепочек поставок между странами: "Регион SPECA представляет для нас интерес. Сегодня мы говорим об 11 странах, в настоящее время в этом коридоре активно участвуют две страны - Азербайджан и Казахстан. Тем не менее, мы сотрудничаем со всеми странами региона по грузоперевозкам. Мы создали условия для всех стран, чтобы обеспечить транспортировку их товаров".