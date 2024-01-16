Генплан Баку содержит принцип полицентрического развития города

Генеральный план Баку содержит принцип полицентрического развития города, необходимый для обеспечения устойчивого развития столицы.
Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на презентации Генплана Баку.
По его словам, наряду с административным центром столицы, в различных частях города планируется создание подцентров, которые впоследствии смогут сыграть роль центров за счет доведения инфраструктуры в них до уровня центральной части города.
Гулиев также отметил, что в Генплане Баку обозначено множество инновационных решений и важных приоритетов.