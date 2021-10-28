Генерал таможни: Наркотики пытаются доставлять в ЕС по маршруту Афганистан-Иран-Азербайджан

Report представляет интервью с начальником Главного управления оперативно-розыскной деятельности Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), генерал-майором таможенной службы Масумом Расуловым:

Report представляет интервью с начальником Главного управления оперативно-розыскной деятельности Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), генерал-майором таможенной службы Масумом Расуловым:

- Каковы методы борьбы Государственного таможенного комитета с незаконным оборотом наркотиков?

- Таможенными органами Азербайджана регулярно проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью предотвращения таможенных правонарушений, в том числе незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также выявления и привлечения к ответственности лиц, причастных к подготовке и совершению преступлений данного рода, с определением индикаторов риска и соответствующим анализом. Таможенный контроль осуществляется с применением технических средств контроля и привлечением собак кинологической службы.

- С какими странами и международными организациями ведется сотрудничество в этой области?

- В связи с тем, что преступления по контрабанде наркотиков носят транснациональный организованный характер и совершаются на территории нескольких стран, необходимо сотрудничество различных стран, международных и региональных организаций в борьбе с этим бедствием. По этой причине Государственный таможенный комитет Азербайджана придает особое значение международному сотрудничеству и осуществляет деятельность в направлении дальнейшего усиления сотрудничества в этой сфере.

В этом направлении мы сотрудничаем с комитетом руководителей правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб СНГ, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Всемирной таможенной организацией (ВТО), ГУАМ, Центрально-Азиатским региональным информационно-координационным центром, Министерством торговли Турции, Администрацией по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, Федеральной таможенной службой России, Государственной таможенной службой Украины и рядом других международных организаций и соответствующими компетентными госорганами зарубежных стран, осуществляется обмен информацией и опытом, проводятся рабочие встречи.

Примеры этого сотрудничества включают сотрудничество в рамках Глобальной программы по контролю за глобальными контейнерными перевозками, являющейся совместным проектом Управления ООН по наркотикам и преступности и ВТО, Региональных узлов связи по правоохранительной работе (RILO), а также в рамках двустороннего сотрудничества.

Госкомтаможня также осуществляет деятельность по каналам международного обмена защищенной информацией. Так, обеспечен обмен информацией, благодаря деятельности в рамках систем CEN (Центральная правоохранительная сеть ВТамО), Containercomm Глобальной программы по контролю за глобальными контейнерными перевозками, RILO CIS Operational Platform (Операционная платформа регионального узла по странам СНГ) и PICS (Система обмена информацией по фактам выявления незаконного оборота наркотических средств и прекурсоров психотропных веществ).

- Какие успехи достигнуты таможенными органами Азербайджана в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в январе-сентябре этого года?

- В результате принятых мер выявлено 35 фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Всего по этим фактам из незаконного оборота изъята 1 тонна 648 кг 104 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Из них 903 кг 454 грамма героина, 505 кг 593 грамма опиума, 44 кг 646 граммов гашиша, 194 кг 115 граммов метамфетамина и других веществ.

За это время были приняты соответствующие меры в отношении 37 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков (36 мужчин и 1 женщина), из которых 16 граждан Азербайджана и 21 иностранца (9 граждан Ирана, 8 Турции, 3 России, 1 Украины), а в 3 случаях были выявлены наркогруппы.

- Из каких стран в основном незаконно ввозятся в Азербайджан наркотические средства и какие существуют маршруты?

- Афганистан является одной из основных стран, производящих наркотические средства, а Иран граничит как с Афганистаном, так и с Азербайджаном, поэтому наркотики традиционно перевозятся из этой страны в Иран, а затем в Азербайджан. Учитывая географическое положение нашей страны, наркокурьеры пытаются осуществить транспортировку наркотических средств в страны Европы по балканскому маршруту путем транзита через территорию Азербайджана.

В течение 2021 года в 22 случаях была пресечена попытка транзита наркотических средств и психотропных веществ через территорию Азербайджана в Иран. В 12 случаях сотрудниками таможенных органов были выявлены и изъяты из незаконного оборота крупные объемы наркотических средств (1 тонна 629 кг 555 грамм наркотических средств и психотропных веществ).

- Глава государства в своих выступлениях неоднократно говорил, что будучи под оккупацией, азербайджанские земли использовались для транзита наркотических средств. Сегодня эти земли освобождены от оккупации. Учитывая, что с Ираном планируется открытие еще одного таможенно-пропускного пункта, возложенная на вас ответственность еще больше возрастет. Как вы будете строить свою деятельность?

- Для борьбы с правонарушениями в таможенной сфере на освобожденных от оккупации землях, предотвращения незаконного провоза через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, других запрещенных товаров, для осуществления таможенного контроля на территории Губадлинского района создан таможенный пост "Губадлы" Южного территориального Главного таможенного управления. В соответствии с направлениями деятельности Главного оперативно-следственного управления на данной территории сотрудники структурных подразделений Главного управления регулярно командируются на вновь созданный таможенный пост, обеспечивая выполнение соответствующих задач.

- Какие инновационные технологии использует возглавляемое вами управление?

- В составе Главного управления по выявлению рисковых ситуаций, связанных с правонарушениями, маршрутов, грузов в таможенной сфере, включая незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, функционирует "Центр определения целей", благодаря усилиям которого предотвращается ввоз большого количества наркотических средств на территорию страны. Центр использует системы видеонаблюдения, рентген-аппараты и GPS-мониторинга, которые являются эффективными методами контроля. Наряду с этим применяется метод управления рисками, основанный на анализе сбора данных, содержащихся в основном на электронных ресурсах. С этой целью используются программы визуализации и анализа баз данных. Следовательно, использование современных подходов и перевод рабочего процесса в электронный формат, насколько это возможно, позволяет более эффективно использовать ресурсы.