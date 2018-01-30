Гендиректор Еврокомиссии по транспорту: БТК превратил Азербайджан в важный транспортный хаб

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - очень важный транспортный коридор, превращающий Азербайджан в важный транспортный хаб.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге в Баку генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.

По его словам, БТК является важной связью между Европой и Азией.

Х.Хололей подчеркнул, что в прошлый раз с визитом в Баку был в 2011 году, и с того времени "страна быстро развивается, особенно в транспортной сфере".

Глава гендиректората Еврокомиссии подчеркнул, что в ходе двухдневного визита в Баку он провел ряд встреч, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, на которых обсуждался вопрос, каким образом Еврокомиссия и Азербайджан могут интенсифицировать сотрудничество в сфере транспорта.

По его словам, по итогам встреч было договорено установить ежегодный структурированный диалог в сфере транспорта.