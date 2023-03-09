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Гендиректор EUROCONTROL и президент Совета ICAO посетили стенд AZANS на "Airspace World 2023"

Гендиректор EUROCONTROL и президент Совета ICAO посетили стенд AZANS на "Airspace World 2023" На международной выставке "Airspace World 2023", проходившей в Женеве, была подчеркнута важная роль воздушного пространства Азербайджана в глобальной авиационной сети.
Инфраструктура
9 марта 2023 г. 18:11
Гендиректор EUROCONTROL и президент Совета ICAO посетили стенд AZANS на Airspace World 2023

На международной выставке "Airspace World 2023", проходившей в Женеве, была подчеркнута важная роль воздушного пространства Азербайджана в глобальной авиационной сети.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", генеральный директор Европейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL) Рауль Медина и президент Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано отметили это во время посещения стенда УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО AZAL.

Гендиректор EUROCONTROL Рауль Медина подчеркнул важность сотрудничества всех участников авиационной отрасли для обеспечения эффективности полетов и улучшения экологических показателей. Он также отметил, что для достижения этих целей необходимо установление тесных отношений с соседними странами.

Была выражена благодарность Азербайджану за взаимовыгодное сотрудничество, включая использование воздушного пространства и динамическое управление потоками в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEUROCONTROL-un və ICAO Şurasının rəhbərləri AZANS-ın stendini ziyarət edib

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