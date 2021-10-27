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Гексель Ашан: Железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван значима для региона

Гексель Ашан: Железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван значима для региона Через 5-10 лет мы станем свидетелями полного возрождения Карабаха.
Инфраструктура
27 октября 2021 г. 11:53
Гексель Ашан: Железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван значима для региона

Через 5-10 лет мы станем свидетелями полного возрождения Карабаха.

Как сообщает Report, об этом глава финансового офиса президента Турции Гексель Ашан заявил на Инвестиционном и культурном саммите в Баку.

По его словам, вчера состоялось открытие международного аэропорта Физули: "Это был исторический момент. Мир убедился в том, что Азербайджан и Турция - это "одна нация, два государства". Мы верим, что так будет всегда".

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях следует развивать малый и средний бизнес: "97% всех работ в Турции выполняют представители МСП".

Ашан добавил, что реализация железнодорожного проекта Карс-Игдыр-Нахчыван между Азербайджаном и Турцией очень значима для региона.

Отметим, что 25 февраля этого года при участии президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики по проекту железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралк-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа".

Реализация проекта железнодорожной линии увеличит экспортные возможности Нахчыванской Автономной Республики и превратит Нахчыван в важный транзитный центр региона. Этот проект соединит Нахчыван со странами Китая, Европы, а также Персидского залива. Это также означает восстановление Железного Шелкового пути.

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Версия на английском языке Goksel Asan: Kars-Igdir-Nakhchivan railway is very important for region
Версия на азербайджанском языке Göksel Aşan: "Qars-İğdır-Naxçıvan dəmiryolunun tikintisi region üçün çox önəmlidir"

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