Гексель Ашан: Железная дорога Карс-Игдыр-Нахчыван значима для региона

Через 5-10 лет мы станем свидетелями полного возрождения Карабаха.

Через 5-10 лет мы станем свидетелями полного возрождения Карабаха.

Как сообщает Report, об этом глава финансового офиса президента Турции Гексель Ашан заявил на Инвестиционном и культурном саммите в Баку.

По его словам, вчера состоялось открытие международного аэропорта Физули: "Это был исторический момент. Мир убедился в том, что Азербайджан и Турция - это "одна нация, два государства". Мы верим, что так будет всегда".

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях следует развивать малый и средний бизнес: "97% всех работ в Турции выполняют представители МСП".

Ашан добавил, что реализация железнодорожного проекта Карс-Игдыр-Нахчыван между Азербайджаном и Турцией очень значима для региона.

Отметим, что 25 февраля этого года при участии президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан "Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики по проекту железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралк-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа".

Реализация проекта железнодорожной линии увеличит экспортные возможности Нахчыванской Автономной Республики и превратит Нахчыван в важный транзитный центр региона. Этот проект соединит Нахчыван со странами Китая, Европы, а также Персидского залива. Это также означает восстановление Железного Шелкового пути.