ГДП: Движение машин на автобусных полосах - административный проступок

Об этом журналистам заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана Вагиф Асадов

В Сабаильском районе Баку создана отдельная полоса для движения автобусов от улицы Микаила Гусейнова до круга Азнефть.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана Вагиф Асадов.

По его словам, на полосе установлены соответствующие дорожные знаки и указатели в целях обеспечения свободного движения общественного транспорта: "Движение других автомобилей по этим полосам является административным правонарушением. В то же время при необходимости полосами могут пользоваться транспортные средства, которые имеют преимущество в движении".