Газпромбанк: Азербайджан становится новым ведущим логистическим центром Евразии

Азербайджан, занимая стратегическое центральное положение между Европой и Китаем и обладая развитой авиационной, железнодорожной, трубопроводной и морской инфраструктурой, становится новым ведущим логистическим центром на фоне перестройки глобальных цепоч

Азербайджан, занимая стратегическое центральное положение между Европой и Китаем и обладая развитой авиационной, железнодорожной, трубопроводной и морской инфраструктурой, становится новым ведущим логистическим центром на фоне перестройки глобальных цепочек поставок в Евразии.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

"Как экспортер нефти и газа, Азербайджан является одним из основных выгодоприобретателей от высоких цен на углеводороды и переориентации цепочек поставок. В то же время в отсутствие вновь введенных карантинных мер и благодаря наплыву туристов и денежных переводов мы наблюдаем восстановление экономической активности в ненефтегазовом секторе страны", - сказала Г. Хайдаршина.

По ее словам, в среднесрочной перспективе диверсификации экономики по-прежнему будут способствовать новые проекты в Карабахе, которые включают строительство новой транспортной и социальной инфраструктуры, промышленных парков и объектов возобновляемой энергетики.

Кроме того, представитель Газпромбанка считает, что несмотря на внешние кризисные явления, Азербайджан продолжает демонстрировать один из самых высоких уровней валютных резервов в СНГ: "Стратегические золотовалютные резервы страны в 2022 году составили около 58 млрд долларов США (73,7% ВВП), покрывая 49,5 месяцев импорта.

При этом активы Госнефтефонда (ГНФАР) достигли рекордно высокого уровня, несмотря на внешние шоки и фискальные стимулы. Благодаря высоким ценам на углеводороды активы ГНФАР в 2022 году выросли на 8,9% до рекордного уровня в 49 млрд долларов США, несмотря на утвержденные в прошлом году отчисления в госбюджет в размере 12,7 млрд манатов (7,5 млрд долларов США). Столь значительному росту способствовали: положительная динамика на рынке углеводородов в условиях восстановления мировой экономики (средняя цена Brent в прошлом году составила 99 долларов США за баррель, что на 39,7% больше по сравнению с предыдущим годом), что способствовало пополнению фондов ГНФАР; и снижение на 22,5% продаж Нефтяного фонда иностранной валюты на еженедельных валютных аукционах", - отметила Г. Хайдаршина.

По оценкам Газпромбанка, благодаря новым проектам в Нагорном Карабахе и возросшему логистическому значению Азербайджана в евразийском регионе при сохранении нынешних темпов развития ненефтегазового сектора доля последнего в ВВП приблизится к 70% в 2024 году. "Это будет самый высокий уровень в новейшей истории страны", - сказала она.