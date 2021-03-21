Гасан Пезюк: Турция продолжит расширять поддержку грузоперевозок по БТК

Средний коридор, который охватывает более 60 стран, 4,5 млрд человек и 30% мировой экономики, имеет большой логистический и транспортный потенциал

За 3 года с момента открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) было перевезено около 900 тыс. тонн грузов. Турецкие государственные железные дороги (TCDD Transportation) продолжат расширять поддержку грузоперевозок локомотивами и вагонами на этой линии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор TCDD Transportation Гасан Пезюк на заседании рабочей группы Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут".

В своем выступлении Пезюк отметил, что введение ограничительных мер с целью предотвращения пандемии прервало цепочку поставок по всему миру, в этот период произошел значительный отток грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный, вследствие чего наблюдался рост объема международных железнодорожных грузоперевозок.

"Наша Генеральная дирекция по международным железнодорожным грузоперевозкам приняла необходимые меры для удовлетворения этих растущих потребностей и предотвращения сбоев в цепочке поставок. В этом контексте перемещение грузовых составов на всех трансграничных железнодорожных переходах начало осуществляться без контакта с людьми, и было достигнуто увеличение пропускной способности. Сегодня мы перевозим грузы из нашей страны на маршрутных поездах во многие страны Европы и в Иран, в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Россию и Китай по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Средний коридор предлагает значительные возможности для грузоперевозок из Азии на Ближний Восток, Северную Африку и Средиземноморье, благодаря портам Турции. Кроме того, наши экспортные перевозки, осуществляемые комбинированным способом через порт, где железнодорожный и морской транспорт используются вместе, интенсивно продолжаются в разные страны", - сказал он.

Пезюк отметил, что у Среднего коридора, который охватывает более 60 стран, 4,5 миллиарда человек и 30 процентов мировой экономики, есть большой логистический и транспортный потенциал. Этот маршрут выступает как наиболее подходящий с точки зрения климата и самый удобный транзитный путь через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в Украину и другие европейские страны.

Пезюк напомнил, что бесперебойные железнодорожные перевозки в Европу обеспечиваются через Мармарай, Средний коридор и БТК, что очень значимо для мировой логистики. По его словам, главная цель заседания рабочей группы - дальнейшее повышение конкурентоспособности Транскаспийского маршрута по сравнению с другими транспортными коридорами: "Мы надеемся достичь этого".

Отметим, что в Стамбуле прошло заседание рабочей группы, в котором приняли участие представители железнодорожных компаний из Турции, Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины.

БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.