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Гасан Пезюк: БТК более быстрый и безопасный международный коридор

Гасан Пезюк: БТК более быстрый и безопасный международный коридор По БТК также из Турции в Россию был отправлен наш первый экспортный поезд с бытовой техникой. Эти поезда будут сопровождать новые экспортные поезда
Инфраструктура
23 февраля 2021 г. 17:15
Гасан Пезюк: БТК более быстрый и безопасный международный коридор

В 2020 году экспортные перевозки по железным дорогам Турции выросли в 35 раз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил гендиректор Турецкой государственной железной дороги Гасан Пезюк.

"В 2019 году мы перевезли 165 млн пассажиров. В 2020 году объем постоянно растущих грузоперевозок достиг 30 млн тонн. В настоящее время мы осуществляем грузоперевозки по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на маршрутных поездах в Европу, Иран, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Россию и Китай. "Средний коридор" (Транскаспийский международный транспортный коридор) за счет портовой сети нашей страны предоставляет значительные возможности для грузоперевозок из Азии на Ближний Восток, Северную Африку и Средиземноморье. Кроме того, наши экспортные перевозки, которые осуществляются комбинированным способом с использованием железнодорожного и морского транспорта, по-прежнему сосредотачиваются в разных странах. Мы намерены использовать эти возможности наиболее выгодным для нашей страны образом", - сказал Пезюк.

По его словам, за последние 18 лет железнодорожный сектор получил большое развитие во всех смыслах: "В этом периоде в железнодорожный сектор было инвестировано 171,6 млрд турецких лир. При создании основного коридора предпочтение было отдано проектам грузоперевозок по железной дороге для увеличения транзитных транспортных возможностей как на национальном уровне, так и между Европой, Азией и Ближним Востоком, а также для развития мультимодальных перевозок".

Пезюк отметил, что на сегодняшний день из Турции в Китай было отправлено 3 экспортных контейнерных поезда, в обратном направлении - 11: "По БТК также из Турции в Россию был отправлен наш первый экспортный поезд с бытовой техникой. Эти поезда будут сопровождать новые экспортные поезда. С этой целью мы наладили интенсивное сотрудничество с нашими экспортерами. Я хотел бы с гордостью заявить, что спрос на перевозки по БТК и Iron Silk Road растет".

По его словам, эти коридоры более выгоднее, быстрее и безопаснее: "Благодаря этим преимуществам экспортные грузы доставляются из Турции в Россию за 8 дней, из Китая в Турцию за 12 дней, из Китая в Европу за 18 дней".

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Версия на английском языке Hasan Pezuk: BTK - faster, safer international corridor
Версия на азербайджанском языке Həsən Pezük: "BTQ daha sərfəli, sürətli və təhlükəsiz beynəlxalq dəhlizdir"

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