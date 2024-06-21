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Хикмет Гаджиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг

Хикмет Гаджиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг.
Инфраструктура
21 июня 2024 г. 11:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг

Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

Он отметил, что Азербайджан продолжает активно вкладывать инвестиции в развитие данной логистической структуры.

"В данный момент идет работа над расширением пропускной способности азербайджанской части коридора. Несомненно, это послужит на благо не только Азербайджана и России, но и всего региона", - сказал Х. Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizinin inkişafında mühüm rol oynayır

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