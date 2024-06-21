Хикмет Гаджиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг

Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг.

Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

Он отметил, что Азербайджан продолжает активно вкладывать инвестиции в развитие данной логистической структуры.

"В данный момент идет работа над расширением пропускной способности азербайджанской части коридора. Несомненно, это послужит на благо не только Азербайджана и России, но и всего региона", - сказал Х. Гаджиев.