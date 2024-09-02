ГААДА: Завтра будет ограничено движение на автомобильной дороге по направлению к "Янардагу"

С завтрашнего дня будет ограничено движение транспорта от улицы Аждара Меликова до улицы 28 мая.

3 сентября с 06:00 движение автотранспортных средств поэтапно будет полностью ограничено на автомобильной дороге Мехдиабад-Дигях-Мамедли, ведущей к Государственному историко-культурному и природному заповеднику "Янардаг" от улицы Аждара Меликова (автомобильная дорога Забрат-Кюрдахани) в направлении Мехдиабада до улицы 28 Мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Ограничения будут введены в связи с ремонтно-восстановительными работами.

ГААДА просит водителей использовать альтернативные маршруты.