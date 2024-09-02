О нас

ГААДА: Завтра будет ограничено движение на автомобильной дороге по направлению к "Янардагу"

ГААДА: Завтра будет ограничено движение на автомобильной дороге по направлению к "Янардагу" С завтрашнего дня будет ограничено движение транспорта от улицы Аждара Меликова до улицы 28 мая.
Инфраструктура
2 сентября 2024 г. 15:22
ГААДА: Завтра будет ограничено движение на автомобильной дороге по направлению к Янардагу

3 сентября с 06:00 движение автотранспортных средств поэтапно будет полностью ограничено на автомобильной дороге Мехдиабад-Дигях-Мамедли, ведущей к Государственному историко-культурному и природному заповеднику "Янардаг" от улицы Аждара Меликова (автомобильная дорога Забрат-Кюрдахани) в направлении Мехдиабада до улицы 28 Мая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Ограничения будут введены в связи с ремонтно-восстановительными работами.

ГААДА просит водителей использовать альтернативные маршруты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AAYDA: Sabah “Yanar dağ”a gedən avtomobil yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Самое важное

Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi