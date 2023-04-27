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ГААДА: Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала завершатся в 2025 году

ГААДА: Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала завершатся в 2025 году Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала выполнены на 31%, а завершить реконструкцию дороги планируется в 2025 году.
Инфраструктура
27 апреля 2023 г. 15:48
ГААДА: Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала завершатся в 2025 году

Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала выполнены на 31%, а завершить реконструкцию дороги планируется в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Камран Азизов.

"Эта дорога республиканского значения была построена в 1970 году. Дорога расширяется с двух до четырех полос. Работы на дороге продолжаются, строятся 1 перевал, 1 тоннель, 1 навесной мост и 15 мостов. Тоннель предназначен для предотвращения оползней", - отметил он.

Продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомагистрали Баку-Шамаха-Муганлы-Исмаиллы-Габала - кратчайшей дороги, соединяющей Баку с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами. Протяженность дороги сократится на 9,7 км и составит 76,8 км.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA: "Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ yolunda işlər 2025-ci ildə başa çatacaq"

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