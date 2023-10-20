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ГААДА: Проезд по новой платной дороге будет осуществляться по специальной чип-карте

ГААДА: Проезд по новой платной дороге будет осуществляться по специальной чип-карте Проезд по новой платной дороге Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией будет осуществляться по специальной чип-карте.
Инфраструктура
20 октября 2023 г. 20:21
ГААДА: Проезд по новой платной дороге будет осуществляться по специальной чип-карте

Проезд по новой платной дороге Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией будет осуществляться по специальной чип-карте.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Салех Мамедов.

По его словам, так как тарифы на использование платной дороги были установлены недавно, они еще не интегрированы в платежную систему.

"По завершении этого процесса будут проведены тестирования программного обеспечения платежной системы. Затем дорога будет доступна для общего пользования. Работы планируется завершить в короткие сроки”, - сказал он.

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