ГААДА перешло на усиленный режим работы в связи с зимним сезоном

13:56

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) перешло на усиленный режим работы в связи с зимним сезоном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Агентство автомобильных дорог Азербайджана привело в готовность машины, механизмы и технику для устранения проблем, связанных со снежной и морозной погодой на улицах и проспектах Баку, а также на дорогах республики, особенно в горных и предгорных районах. Подготовлен необходимый запас песка и технической соли.

Дороги, подверженные сильным снегопадам и обледенению, находятся под постоянным контролем. Приняты превентивные меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения.

Несмотря на предпринимаемые меры, проблемы могут возникать из-за неисправных автомобилей, несезонных шин или неопытных водителей. Такие водители могут создавать заторы, мешая движению других и препятствуя работе снегоуборочной техники.

Водителей просят подготовить свои транспортные средства к зимнему сезону. О проблемах на дорогах можно сообщить в колл-центр Агентства по телефону 012-599-79-75.